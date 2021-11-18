Радев заявил, что Болгария заинтересована в демилитаризации Черного моря

СОФИЯ, 18 ноября. /ТАСС/. Действующий президент Болгарии Румен Радев заявил о заинтересованности страны в демилитаризации Черного моря. Свою точку зрения Радев высказал во время дебатов перед вторым туром выборов президента с кандидатом на высший государственный пост Анастасом Герджиковым, которые прошли в четверг в прямом эфире национального телевидения и радио.

"Черное море стало точкой геополитических интересов в области транспорта, энергетики, экологии, природных ресурсов. Мы не должны допустить его милитаризации. Проблем много, именно поэтому я и говорю о необходимости возвращения к диалогу и деэскалации. Именно это должно быть политикой Болгарии. Мы не заинтересованы в повышении напряжения, но сейчас Черное море стало территорией постоянных учений, при их проведении есть физическое сближение [потенциальных противников], недостаточное внимание и одна ошибка могут быть опасными", - сказал он.

Второй тур выборов президента республики состоится 21 ноября.