Путин проведет в Москве переговоры с президентом Узбекистана

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретятся в пятницу в Москве.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, предполагается обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-узбекских отношений стратегического партнерства и союзничества с акцентом на торгово-инвестиционное и гуманитарное сотрудничество, а также актуальную международную и региональную проблематику, включая ситуацию в Афганистане.

В пресс-службе Кремля добавили, что "к подписанию подготовлен весомый пакет двусторонних документов".

Двусторонние проекты

В преддверии встречи Путина и Мирзиёева, 16-18 ноября, прошли Форум межрегионального сотрудничества, Российско-узбекский образовательный форум и Российско-узбекский медиафорум.

Как отметил президент РФ в обращении к участникам Форума межрегионального сотрудничества, партнерство двух стран "отличается глубиной и интенсивностью, носит действительно многоплановый характер". Путин обратил внимание на то, что Россия является одним из ведущих торговых партнеров Узбекистана, занимает второе место в его внешнеторговом обороте. Президент указал и на то, что РФ - один из основных инвесторов в экономику Узбекистана, в настоящее время осуществляется более 150 совместных проектов, общая стоимость которых, по оценкам, превышает $14 млрд.

В свою очередь, Мирзиёев в обращении к участникам форума заявил, что в Узбекистане продолжат создавать благоприятные условия для российских инвесторов. Он выразил готовность развивать промышленную кооперацию с РФ в металлургии, энергетике, нефтехимии, электротехнической, текстильной, фармацевтической и других отраслях. Перспективными для взаимодействия Мирзиёев назвал и сферы инноваций, информационных технологий, обмена знаниями и промышленными технологиями.

Развивается сотрудничество двух стран и в гуманитарной области. Так, в приветствии участникам Российско-узбекского образовательного форума Путин сообщил об активном двустороннем сотрудничестве в сфере образования, несмотря на пандемию.

Кроме того, в преддверии встречи Путина и Мирзиёева состоялись переговоры главы МИД России Сергея Лаврова с коллегой из Узбекистана Абдулазизом Камиловым и рабочая встреча секретарей Совбезов РФ и Узбекистана Николая Патрушева и Виктора Махмудова.

Предыдущие контакты Путина и Мирзиёева

В прошлый раз президенты России и Узбекистана лично встречались в июне 2020 года, когда Мирзиёев приезжал в Москву для участия в мероприятиях по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

При этом Путин и Мирзиёев поддерживают связь по телефону, с начала года они провели несколько телефонных разговоров, в которых обсуждали вопросы двустороннего сотрудничества, а также актуальные международные темы, в том числе вызовы безопасности в свете ситуации в Афганистане.

Последний такой разговор состоялся 25 октября, тогда российский лидер поздравил Мирзиёева с "убедительной победой" на выборах президента Узбекистана. Как сообщила по итогам общения пресс-служба Кремля, Путин и Мирзиёев в очередной раз подтвердили взаимный настрой на "дальнейшее всестороннее развитие всего комплекса российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества".

Кроме того, осенью лидеры России и Узбекистана принимали участие в саммитах глав государств СНГ, ШОС и ОДКБ.

В конце октября в Узбекистане прошли выборы президента страны. На этот пост претендовали пять кандидатов, включая Мирзиёева. По итогам выборов Мирзиёев был переизбран на новый пятилетний срок, получив более 80% голосов избирателей. Впервые Мирзиёев был избран президентом Узбекистана на внеочередных выборах 2016 года, прошедших после смерти бывшего главы государства Ислама Каримова (возглавлял страну с 1989 года).