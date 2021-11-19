Госсекретарь США призвал военных в Судане восстановить легитимность правительства

РАБАТ, 19 ноября. /ТАСС/. Судан сумеет вновь заручиться поддержкой со стороны международного сообщества и получить от него помощь, если будет восстановлена легитимность правительства. Об этом, как сообщило в четверг агентство Maghreb Arabe Press, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, находящийся с визитом в Нигерии.

"Военные должны уважать право гражданских лиц на мирные собрания и выражение своего мнения, - сказал он на пресс-конференции в Абудже. - Мы продолжаем поддерживать требование суданского народа о восстановлении переходного периода под руководством гражданских лиц".

"Совершенно необходимо, чтобы переходный период вновь обрел легитимность, которую имел. Если армия вернет поезд на рельсы и сделает то, что необходимо, я думаю, поддержка международного сообщества, которая была весьма существенной, может возобновиться", - подчеркнул Блинкен.

После продолжавшихся несколько недель акций протеста и забастовок суданские военные в ночь на 25 октября арестовали главу правительства Абдаллу Хамдука, четырех министров, а также группу чиновников и партийных лидеров. Генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан, являющийся фактическим главой государства, распустил высшие органы власти и объявил чрезвычайное положение. Он также приостановил действие ряда статей конституционной декларации, которая определяла рамки переходного периода в стране и отношения между военным и гражданским руководством.

Позднее Хамдука отпустили, поскольку, как пояснил журналистам аль-Бурхан, он не был арестован, но из соображений личной безопасности некоторое время находился в доме руководителя страны в качестве гостя. Произошедшие события армия считает не военным переворотом, а оперативным вмешательством во избежание гражданской войны.

11 ноября указом аль-Бурхана был сформирован обновленный Суверенный совет страны. Состав этого органа определился по итогам переговоров между представителями вооруженных и гражданских сил.