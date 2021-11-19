СБ ООН призвал хуситов освободить бывший комплекс посольства США в Йемене

ООН, 19 ноября. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН призвал мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах" немедленно покинуть захваченный ими комплекс бывшего посольства США в Йемене и освободить местных сотрудников. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении.

"Совет Безопасности ООН решительно осудил продолжающийся захват и вторжение со стороны хуситов в ранее использовавшийся как посольство США в Сане комплекс, в результате чего десятки местных сотрудников были [взяты в плен]. Члены Совета Безопасности призвали хуситов немедленно покинуть объекты", - отмечается в тексте.

В заявлении содержится призыв немедленно освободить всех задержанных.

По сообщениям издания Daily Mail, хуситы совершили атаку на посольство США в Йемене и захватили здание 11 ноября. В результате нападения в плен были взяты 25 сотрудников диппредставительства, все они являются гражданами Йемена. Само американское посольство в Сане не функционирует с 2015 года.