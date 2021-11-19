В Вильнюсе снесли памятник классику литовской литературы за его советское прошлое

ВИЛЬНЮС, 19 ноября. /ТАСС/. Находившийся в центре Вильнюса памятник классику литовской литературы Пятрасу Цвирке (1909-1947) снесен по решению столичных властей за лояльность писателя по отношению к советской власти. В пятницу состоялся его демонтаж.

"Мы отделяем литературные заслуги Цвирки от его политической деятельности. В данном случае сказано однозначно: памятник был установлен не за творчество, а как знак политической номенклатуры, - заявил вице-мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас, один из инициаторов сноса. - Были дискуссии, но решение горсоветом принято единогласно".

Совет столичного самоуправления 15 сентября утвердил решение о сносе памятника писателю. Как говорилось в резолюции, памятник должен быть снят и в соответствии с правовыми актами передан в собственность государства.

Совет по недвижимым культурным ценностям департамента по культурному наследию в конце августа принял решение вычеркнуть памятник из списка охраняемых государством объектов. Ведомство ссылалось на выводы Литовского центра по изучению геноцида и сопротивления о том, что Цвирка в своей общественно-политической деятельности проявил себя при советской власти как "активный коллаборационист", что, по мнению центра, привело к значительному ущербу для литовского государства и его граждан.

Писать Цвирка начал в 30-е годы прошлого столетия. Он был автором первого литовского сатирического романа "Франк Крук" о разбогатевшем в Америке литовце. Цвирка перевел на литовский язык "Двенадцать стульев" Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Лучшим считается его социальный роман из жизни литовского крестьянства "Земля-кормилица". Высокую оценку критиков и читателей снискал роман "Мастер и сыновья" с колоритными образами деревенских умельцев.

В 1945 году Цвирка стал председателем правления Союза писателей Литовской ССР. В 1947 году он был избран депутатом Верховного Совета республики.