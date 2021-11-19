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Президент Молдавии продолжит участие в "Крымской платформе"

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что продолжит участие в "Крымской платформе".

В Польше сообщили, что четверо солдат получили ранения во время штурма границы мигрантами
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