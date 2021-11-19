Президент США намерен провести саммит с руководителями стран Африки

ПРЕТОРИЯ, 19 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден собирается провести саммит с руководителями государств Африки. Об этом заявил в пятницу в столице Нигерии Абудже госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Президент Байден имеет намерение провести саммит с высокопоставленными американскими и африканскими представителями для проведения политики высокого уровня <...>, которая позволит преобразить отношения и сделать сотрудничество как можно более эффективным", - цитирует Блинкена агентство France-Presse.

Блинкен находится в своем первом турне по Африке в ранге госсекретаря США. Он уже посетил Кению, а после Нигерии отправится в Сенегал, где на днях открывается саммит КНР - Африка.

Выступая накануне в штаб-квартире Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в Абудже, госсекретарь США отметил: "Соединенные Штаты не намерены ограничивать ваши связи с другими странами. Мы хотим дальнейшего укрепления наших связей. Мы не хотим, чтобы вы делали выбор. Мы хотим предоставить вам выбор".