{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Президент США намерен провести саммит с руководителями стран Африки

Дата его проведения не уточняется

ПРЕТОРИЯ, 19 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден собирается провести саммит с руководителями государств Африки. Об этом заявил в пятницу в столице Нигерии Абудже госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Президент Байден имеет намерение провести саммит с высокопоставленными американскими и африканскими представителями для проведения политики высокого уровня <...>, которая позволит преобразить отношения и сделать сотрудничество как можно более эффективным", - цитирует Блинкена агентство France-Presse.

Блинкен находится в своем первом турне по Африке в ранге госсекретаря США. Он уже посетил Кению, а после Нигерии отправится в Сенегал, где на днях открывается саммит КНР - Африка.

Выступая накануне в штаб-квартире Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в Абудже, госсекретарь США отметил: "Соединенные Штаты не намерены ограничивать ваши связи с другими странами. Мы хотим дальнейшего укрепления наших связей. Мы не хотим, чтобы вы делали выбор. Мы хотим предоставить вам выбор".

Теги
СШАБайден, ДжоБлинкен, Энтони
Байден передаст свои полномочия Харрис, пока будет находиться под анестезией в госпитале
Читать полностью