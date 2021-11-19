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Задержание Саакашвили в Грузии
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Депутат заявила, что Саакашвили не против перевода в военный госпиталь Гори

ТБИЛИСИ, 19 ноября. /ТАСС/. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что не против своего перевода из тюремной больницы в военный госпиталь города Гори. Об этом в пятницу сообщила журналистам оппозиционный депутат парламента Екатерина Херхеулидзе после того, как навестила бывшего грузинского лидера.

"Я хочу вам сказать, что он [Саакашвили] не против перевода в горийский госпиталь. Сейчас для него нет никакой разницы, куда его переведут. Для него важным является продолжить борьбу в стране", - сказала Херхеулидзе.

Теги
ГрузияСаакашвили, Михаил НиколаевичЗадержание Саакашвили в Грузии
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