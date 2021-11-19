Никарагуа выходит из Организации американских государств

ГАВАНА, 19 ноября. /ТАСС/. Власти Никарагуа приняли решение о выходе страны из Организации американских государств (ОАГ) по причине вмешательства структуры во внутренние дела республики. Об этом в пятницу заявил глава МИД страны Денис Монкада.

"Действия ОАГ против Никарагуа продемонстрировали, что миссия этой организации заключается в содействии гегемонии США и их интервенционизму в странах Латинской Америки и Карибского бассейна, - заявил дипломат, выступление которого транслировал канал TeleSUR. - Мы направили генеральному секретарю ОАГ письмо, денонсирующее устав Организации американских государств. Мы отказываемся от участия в этой организации и прекращаем контакты с ней".