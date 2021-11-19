{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Никарагуа выходит из Организации американских государств

Такое решение принято из-за вмешательства структуры во внутренние дела республики
Глава МИД Никарагуа Денис Монкада Алексей Куденко/POOL/ТАСС
Описание
Глава МИД Никарагуа Денис Монкада
© Алексей Куденко/POOL/ТАСС

ГАВАНА, 19 ноября. /ТАСС/. Власти Никарагуа приняли решение о выходе страны из Организации американских государств (ОАГ) по причине вмешательства структуры во внутренние дела республики. Об этом в пятницу заявил глава МИД страны Денис Монкада.

"Действия ОАГ против Никарагуа продемонстрировали, что миссия этой организации заключается в содействии гегемонии США и их интервенционизму в странах Латинской Америки и Карибского бассейна, - заявил дипломат, выступление которого транслировал канал TeleSUR. - Мы направили генеральному секретарю ОАГ письмо, денонсирующее устав Организации американских государств. Мы отказываемся от участия в этой организации и прекращаем контакты с ней".

Теги
СШАНикарагуа
Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
Минск сообщил Варшаве, что у КПП "Брузги - Кузница" нет мигрантов, представляющих угрозу
Читать полностью