Лукашенко: белорусские военные могли помочь мигрантам попасть в Польшу из сочувствия

ЛОНДОН, 19 ноября. /ТАСС/. Белорусские военные могли помочь некоторым из находящихся на границе страны мигрантов попасть в Польшу из сочувствия. Об этом заявил в интервью вещательной корпорации Би-би-си президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Думаю, что такое вполне возможно. Мы славяне, у нас есть сердца. Нашим военным известно, что мигранты направляются в Германию. Может быть, кто-то им помог. Я не буду с этим разбираться", - сказал Лукашенко, отрывок из интервью с которым был в пятницу вечером опубликован на сайте Би-би-си.

При этом белорусский лидер вновь повторил, что власти его страны не организовывали миграционный кризис с целью оказать давление на Евросоюз. "Я говорил, что не буду задерживать мигрантов на границе, не буду их там держать и если они по-прежнему продолжат туда стекаться, то я по-прежнему не буду их останавливать, потому что они едут не в мое государство, а в ваши страны", - сказал Лукашенко. "Но я их сюда не приглашал, и, если говорить честно, я не хочу, чтобы они ехали через Беларусь", - добавил он.

В четверг Минобороны Польши сообщило о задержании 100 мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь белорусско-польскую границу. При этом в ведомстве утверждали, что помощь нелегалам оказывали белорусские силовики.

Кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. 16 ноября рядом с пунктом пропуска "Брузги" несколько групп мигрантов прорвали белорусское заграждение и стали забрасывать польских силовиков камнями и деревянными палками. В ответ польские полицейские стали взрывать светошумовые гранаты, включили водометы, разбрызгивая воду со слезоточивым веществом. Спустя примерно час-полтора ситуация нормализовалась.

Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.