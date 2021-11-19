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Кризис в Белоруссии

Лукашенко заявил, что будет жестко действовать против финансируемой Западом оппозиции

Белорусский лидер также признал, что в центре изоляции правонарушителей на улице Окрестина, куда попадали участники прошлогодних массовых протестов в Минске, били задержанных

ЛОНДОН, 19 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен жестко действовать против финансируемой странами Запада оппозиции и неправительственных организаций. Об этом он заявил в интервью Би-би-си, отрывки из которого были в пятницу опубликованы на английском языке на сайте вещательной корпорации.

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"Мы будем давить всю ту шваль, что вы финансируете. Ах, вы расстроены тем, что мы уничтожили все ваши структуры! Ваши НПО, чем бы они ни были, которым вы платили", - сказал Лукашенко.

Он также признал, что в центре изоляции правонарушителей на улице Окрестина, куда попадали участники прошлогодних массовых протестов в Минске, били задержанных.

"Хорошо, хорошо, признаю. В центре изоляции на Окрестина людей били. Но избиты были и полицейские, а этого вы не показывали", - заявил Лукашенко корреспонденту Би-би-си Стиву Розенбергу.

В Белоруссии 9 августа 2020 года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результаты волеизъявления и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с силовиками.

Теги
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