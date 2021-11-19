Лукашенко заявил, что будет жестко действовать против финансируемой Западом оппозиции

ЛОНДОН, 19 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен жестко действовать против финансируемой странами Запада оппозиции и неправительственных организаций. Об этом он заявил в интервью Би-би-си , отрывки из которого были в пятницу опубликованы на английском языке на сайте вещательной корпорации.

"Мы будем давить всю ту шваль, что вы финансируете. Ах, вы расстроены тем, что мы уничтожили все ваши структуры! Ваши НПО, чем бы они ни были, которым вы платили", - сказал Лукашенко.

Он также признал, что в центре изоляции правонарушителей на улице Окрестина, куда попадали участники прошлогодних массовых протестов в Минске, били задержанных.

"Хорошо, хорошо, признаю. В центре изоляции на Окрестина людей били. Но избиты были и полицейские, а этого вы не показывали", - заявил Лукашенко корреспонденту Би-би-си Стиву Розенбергу.

В Белоруссии 9 августа 2020 года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результаты волеизъявления и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с силовиками.