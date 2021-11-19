Bloomberg: чиновники из США и КНР договорились создать каналы связи между своими военными

ТАСС, 19 ноября. Чиновники из Соединенных Штатов и Китая договорились о создании каналов связи высокого уровня между своими военными. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Согласно его данным, председатель КНР Си Цзиньпин на онлайн-саммите с президентом США Джо Байденом, проходившем в понедельник, согласился поддержать создание таких каналов связи между военными США и руководством Народно-освободительной армии Китая.

Собеседник агентства подчеркнул, что формат переговоров между военными двух стран еще не определен, однако это не будут официальные переговоры по контролю над вооружениями, подобные тем, которые проводили США и СССР.

Отмечается, что Си Цзиньпин и Байден в ходе саммита договорились провести еще один разговор, но точная дата еще не определена.

Встреча Байдена и Си Цзиньпина состоялась в понедельник вечером по вашингтонскому времени. Она проходила по видеосвязи и продлилась более трех часов. Это первая официальная встреча двух лидеров с момента вступления Байдена в должность президента США в январе 2021 года. Ранее они обменивались посланиями и совершали телефонные звонки. Последний разговор по телефону между Байденом и Си Цзиньпином состоялся 10 сентября.