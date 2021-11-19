На Украине предложили построить в Киеве мавзолей для Бандеры и Петлюры

КИЕВ, 19 ноября. /ТАСС/. Депутаты Тернопольского областного совета приняли обращение к главе государства Владимиру Зеленскому и Верховной раде с требованием построить в Киеве мавзолей для перезахоронения там останков лидеров и идеологов радикального украинского национализма Степана Бандеры, Андрея Мельника и Симона Петлюры. Об этом сообщил в пятницу глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

"Депутаты Тернопольского облсовета приняли обращение к президенту и Верховной раде с требованием немедленно соорудить в Киеве мавзолей - Национальный пантеон героев и перенести туда останки Степана Бандеры, Андрея Мельника и Симона Петлюры", - написал он на странице в Facebook.

По словам Долинского, депутаты предлагают перенести туда останки и соучредителя Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) Евгения Коновальца, а также гетмана Войска Запорожского Богдана Хмельницкого. "Депутаты считают, что мавзолей с останками военных преступников и нацистских коллаборантов должен стать местом единения живых, где каждый украинец будет чувствовать себя представителем великого народа, гордым за его героическое прошлое", - добавил он.

Коновалец, Мельник и Бандера в разное время возглавляли Организацию украинских националистов, которая до Второй мировой войны вела борьбу, в том числе террористическими методами, с Польшей, а во время и после войны - с Советским Союзом, и при этом сотрудничала с нацистской Германией.

На счету боевого крыла ОУН Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ), членов которой по имени ее главаря стали называть бандеровцами, множество преступлений. В частности, они участвовали в боях против Красной армии, от их рук погибло около 100 тыс. поляков, чехов, евреев Западной Украины. Зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать с ними.

Симон Петлюра в начале 1920-х годов был министром обороны и председателем Директории Украинской народной республики, существовавшей на территории Украины во время Гражданской войны. Войска, которые находились под его командованием, отметились жестокими еврейскими погромами.