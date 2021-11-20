WP: Белый дом проводит обзор военных учений США в Европе по сдерживанию России

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байден проводит обзор американских военных учений в европейский странах за последние годы, ее сотрудники намерены ознакомиться с информацией Пентагона о данных маневрах. Об этом сообщила в пятницу газета The Washington Post со ссылкой на источники.

"Белый дом запросил у Пентагона список учений, которые в последние годы провели США в Европе с целью сдерживания России, а также их обоснования, администрация Байдена проводит обзор военных операций в воздухе, на суше и на море, предназначенных сдержать мощь Кремля и воодушевить союзников и партнеров в Европе", - говорится в публикации. По сведениям издания, "цель запроса состоит в том, чтобы дать Белому дому полную ясность относительно военных учений США и других действий, направленных на сдерживание в Европе, чтобы новые маневры можно было оценивать и планировать с учетом прошлых".

В материале приводятся слова представителя американской администрации. Он уточнил, что указанный запрос касается "численности военных", участвовавших в маневрах, а также информации о том, "на какие политические цели они были направлены".

Как констатируется в материале, "в последние годы в свете напряженности с Москвой масштабы военных операций США в Европе увеличились". В публикации отмечается, что "сторонние эксперты выражали обеспокоенность тем, что некоторые из данных миссий стали слишком провокационными и в отношении них следует провести переоценку". Вместе с тем, как подчеркивает газета, "сотрудники администрации Байдена высокого ранга заявили, что Белый дом запросил информацию у Пентагона не с целью сворачивания данной деятельности".