Глава МИД КНР предостерег США от эскалации напряженности в связи с тайваньским вопросом

ПЕКИН, 20 ноября. /ТАСС/. Глава МИД КНР Ван И заявил в субботу, что Соединенные Штаты должны воздержаться от эскалации напряженности в отношениях с Китаем и отказаться от поддержки тайваньских сепаратистов, поскольку это негативно отразится на международной ситуации и глобальном развитии.

"Мы надеемся, что США будут верны своему слову <...> и не станут затевать новую холодную войну, не будут стремиться к противостоянию и противоречиям, откажутся от оказания поддержки идеи так называемой независимости Тайваня, - подчеркнул он, выступая в онлайн-формате на Глобальном саммите аналитических центров. - От того, смогут ли Пекин с Вашингтоном урегулировать двусторонние отношения, зависит будущее всего мира".

Как уточнил китайский министр, в условиях глобализации "необходимо действовать в ногу со временем", в частности, отказаться от протекционистских мер, поскольку они "противоречат всеобщей тенденции" и наносят ущерб международным отношениям. "Конфликт не принесет пользу ни КНР, ни Соединенным Штатам и к тому же создаст невыносимые трудности для всех других стран", - подытожил он.

Ван И напомнил, что председатель КНР Си Цзиньпин ранее "выступил с серьезным предупреждением" в адрес высшего руководства США о неприемлемости внешнего вмешательства в дела Тайваня, поскольку подобные действия Пекин рассматривает как покушение на суверенитет Китая.

"Тайвань - часть нашей страны, и мы предпримем максимальные усилия для мирного объединения, - добавил китайский дипломат. - И чем прочнее будет позиция по неприятию "тайваньской независимости", чем решительнее будут меры по пресечению сепаратистских настроений на Тайване, <...> тем сильнее гарантия того, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе будут царить мир и процветание".

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор он сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров - одна из китайских провинций.