В США заявили, что не готовы говорить о характере отношений с новой властью в Афганистане

КАИР, 20 ноября. /ТАСС/. Вашингтон пока не готов говорить о том, как будут строиться его взаимоотношения с новым правительством Афганистана, сформированным захватившим власть в стране радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом заявил в субботу глава Пентагона Ллойд Остин, выступая в столице Бахрейна на конференции "Манамский диалог", которая организована базирующимся в Лондоне Международным институтом стратегических исследований.

"Пока что трудно спрогнозировать то, как будут развиваться наши отношения с любым будущим правительством Афганистана. Наши контакты пока что остаются неопределенными. В настоящий момент мы концентрируем свои усилия на эвакуации наших граждан, которые желают уехать [из этой страны]", - указал глава оборонного ведомства, выступление которого транслировалось в прямом эфире на сайте конференции.

Вместе с тем глава Пентагона подчеркнул, что у американских властей остаются серьезные опасения относительно будущего девочек и женщин в Афганистане, однако они будут продолжать оказывать помощь афганскому народу через неправительственные организации.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику.

К началу сентября военнослужащие США полностью оставили Афганистан, завершив свое почти 20-летнее присутствие там. 6 сентября радикалы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.