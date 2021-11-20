Глава МИД Ливии заявила, что страна страдает от хаоса и иностранного вмешательства

КАИР, 20 ноября. /ТАСС/. Ливия живет в состоянии раскола и поляризации, страдая от хаоса и иностранного вмешательства. Об этом заявила в субботу глава МИД страны Наджла Мангуш, выступая в столице Бахрейна на конференции "Манамский диалог", которая организована базирующимся в Лондоне Международным институтом стратегических исследований.

"Мы в первую очередь страдаем от скоординированного и многостороннего вмешательства в дела нашей страны, что провоцирует нестабильность и подрывает безопасность как внутри нее, так и в регионе, - указала министр, чье выступление транслировалось на сайте конференции. - Печально, что Ливия сегодня представляет из себя прекрасный пример того, как страна и люди могут быть поляризованы из-за действий различных лидеров, которые не заботятся о высших интересах их родины, а подпитываются страхом и демонизируют других".

"Моя страна переживает очень критический этап, и если мы будем игнорировать корни конфликта, выбирать лидеров, которые не представляют всех ливийцев, то это только усугубит его и усилит раскол", - подчеркнула она.

В Ливии несколько лет параллельно существовали два органа исполнительной власти: Правительство национального согласия Фаиза Сарраджа в Триполи и временный кабинет на востоке, пользовавшийся поддержкой парламента и Ливийской национальной армией Халифы Хафтара. Последний начал в апреле 2019 года наступление на главный город страны, в ответ столичный кабинет министров мобилизовал все подконтрольные ему формирования, официально обратившись за помощью к Турции на основании подписанного с ней меморандума о военном сотрудничестве. После этого при активной поддержке Анкары ему удалось вернуть контроль над рядом захваченных хафтаровцами территорий.

В феврале Форум ливийского политического диалога избрал в Швейцарии нового премьера Правительства национального единства Абдель Хамида Дбейбу и трех членов Президентского совета. Оба органа власти были приведены к присяге 15 марта и приступили к исполнению своих обязанностей в Триполи с целью объединения разрозненных властных структур по всей стране, а также подготовки и проведения президентских и парламентских выборов 24 декабря.