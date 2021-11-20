AFP: в ЦАР по обвинению в военных преступлениях арестовали действующего министра

ПРЕТОРИЯ, 20 ноября. /ТАСС/. Министр животноводства и ветеринарии Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Хасан Буба, который до 2018 года находился в рядах повстанцев, арестован и помещен в предварительное заключение решением Специального уголовного суда ЦАР. Об этом сообщило в субботу Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на судебное постановление, оказавшееся в его распоряжении.

"Хасан Буба обвиняется в военных преступлениях и преступлениях против человечности, включая убийства, а также в бесчеловечном обращении, включая пытки", - говорится в судебных документах.

В свою очередь центральноафриканский новостной портал Corbeaunews передал, что министр был задержан в своем офисе 19 ноября. Он помещен в следственный изолятор на территории армейского лагеря в столице ЦАР Банги. Согласно постановлению суда, Хасан Буба будет находиться под арестом до 26 ноября, когда должны начаться судебные слушания по его делу.

По данным Corbeaunews, Специальный уголовный суд ЦАР не предупредил ни президента страны, ни главу правительства о решении задержать действующего министра.

Хасан Буба входил в руководство повстанческой группировки "Союз за мир в ЦАР", которая была создана в 2014 году при расколе антиправительственной коалиции "Селека". "Союз за мир в ЦАР" действует на юге республики и входит в созданную в декабре 2020 года "Коалицию патриотов за перемены", которая поставила целью свержение нынешних властей страны. В 2019 году Хасан Буба заявил, что покинул повстанческое движение, и он был включен в состав правительства национального единства ЦАР.

В августе 2020 года неправительственная международная организация The Sentry опубликовала доклад о деятельности "Союза за мир в ЦАР", в котором обвинила членов этой группировки в нападениях на лагеря для перемещенных лиц и убийствах мирных граждан. Специальный уголовный суд ЦАР был создан в 2015 году для расследования преступлений против человечности, совершенных в этой африканской стране с января 2003 года. В него входят судьи как из ЦАР, так и из ряда других стран.