В Минске заявили, что Польша ищет способы обострить отношения с Белоруссией

МИНСК, 20 ноября. /ТАСС/. Руководство Польши продолжает обострять отношения с Белоруссией, проиграв в ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе. Об этом заявила в субботу пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт в эфире YouTube-канала "Главный. Тур".

"Польша однозначно играет на обострение, работает на обострение [с Белоруссией]. У них [Польши] не получилось с мигрантами и начали искать любые другие методы и способы", - сказала Эйсмонт.

"Президент все видит, у них как не получилось с мигрантами, так и не получится и по другим направлениям. Ни шанса, ни повода развязать здесь третью мировую войну им никто не даст", - продолжила Эйсмонт. Она выразила уверенность, что, в отличие от польских политиков, в Евросоюзе есть огромное количество людей, которые, как и руководство Белоруссии, не могут смотреть в глаза "детей, которые мерзнут и сидят полуголодные". Пресс-секретарь Лукашенко подчеркнула, что Минск ведет работу для урегулирования ситуации с мигрантами.

На границе Белоруссии с Польшей, Латвией и Литвой, куда с начала года устремились мигранты, возник кризис, который обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и попытались попасть на сопредельную территорию. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.