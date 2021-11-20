В Финляндии депутат предложил построить ограждение на границе с Россией

ХЕЛЬСИНКИ, 20 ноября. /ТАСС/. Обсуждение возможности построить заграждение на границе с РФ на фоне миграционного кризиса на белорусско-польской границе началось в Финляндии, однако руководство национальной погранслужбы и эксперты не считают эту идею целесообразной. Об этом сообщила в субботу телекомпания Yle.

Бывший министр внутренних дел страны, депутат от оппозиционной Национальной коалиционной партии Кай Мюккянен выразил пожелание, чтобы правительство рассмотрело вопрос о строительстве заграждений, которые могли бы не позволить мигрантам пересекать границу вне контрольно-пропускных пунктов, отмечает телекомпания. Однако руководитель центра по оценке рисков Погранслужбы Финляндии Микко Лехмус заявил в интервью Финляндскому информагентству, что, хотя законодательных преград для строительства забора нет, "строительство было бы крайне затруднительным и не защитило бы от нелегальных переходов в достаточной мере".

Заместитель командующего Погранслужбой Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари, в свою очередь, заявил Yle, что строительство забора на всей границе нецелесообразно, поскольку "едва ли кто-то попытается попасть в Финляндию через дремучие леса", но "возведение ограждений вблизи погранпунктов может быть рассмотрено". В любом случае, по его словам, "речь будет идти о политическом решении". Между тем опрошенные газетой "Илталехти" специалисты строительной сферы сочли идею неосуществимой из-за отсутствия на границе необходимой инфраструктуры.

Yle напомнила, что несколько лет назад финское правительство уже рассматривало вопрос о строительстве забора на границе с РФ, чтобы на территорию Финляндии не заходили кабаны и не распространяли африканскую чуму свиней.

На границе Белоруссии с Польшей, Латвией и Литвой, куда с начала года устремились мигранты, возник кризис, который обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и попытались попасть на сопредельную территорию. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.