Трамп назвал "охотой на ведьм" расследование по борьбе его администрации с пандемией

НЬЮ-ЙОРК, 21 ноября. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп назвал "охотой на ведьм" расследование американских законодателей, устанавливающих, допустила ли его администрация ошибки в борьбе с пандемией нового коронавируса. Соответствующее заявление распространила в субботу пресс-служба политка.

"Коммунисты-демократы начали очередную охоту на ведьм, на этот раз они заинтересовались беспрецедентными и потрясающими усилиями моей администрации по борьбе с коронавирусом, несмотря на то что, к сожалению, за последний год от ковида умерло больше американцев, чем за весь 2020 год", - заявил республиканец.

По словам Трампа, он попросил экс-главу Национального совета по торговле при Белом доме Питера Наварро "не допустить того, чтобы невменяемые демократы дискредитировали достижения" его администрации. "Охоте на ведьм нужно положить конец", - указал Трамп.

В минувший четверг газета Politico сообщила, что комитет Палаты представителей Конгресса США направил Наварро повестку с целью получить от него к 15 декабря документы и информацию по действиям администрации Трампа в условиях пандемии. В публикации не уточняется, какие именно документы, имеющиеся у Наварро, интересуют конгрессменов. Члены комитета ранее утверждали, что Наварро мог давать ненадлежащие рекомендации Белому дому относительно закупок медицинских принадлежностей во время пандемии.

Указанный комитет был создан в прошлом году. Входящие в него законодатели выясняют, не допустила ли администрация Трампа серьезных ошибок при принятии мер по борьбе с пандемией, следовала ли она рекомендациям экспертов.