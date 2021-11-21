Блинкен: США возобновят помощь Мали, когда там сформируют демократическое правительство

РАБАТ, 21 ноября. /ТАСС/. США готовы возобновить помощь Мали, когда в этой африканской стране будет сформировано демократически избранное правительство. Об этом, как передает Агентство печати Сенегала, заявил в субботу вечером в Дакаре государственный секретарь США Энтони Блинкен после встречи с главой сенегальского МИД Айсатой Таль Саль.

"Мы надеемся поступить правильно, чтобы возобновить оказание помощи, как только демократически избранное правительство Мали вступит в должность. Мы готовы поддержать Мали, но страна должна вернуться на рельсы переходного периода, как это определено ЭКОВАС (Экономическое сообщество стран Западной Африки)", - отметил Блинкен.

Мали с августа 2020 года пережила два военных переворота. В ходе первого, который произошел 18 августа 2020 года, от власти был отстранен президент страны Ибрагим Бубакар Кейта. Группа военных назначила временным президентом Мали Ба Ндао.

Однако 26 мая текущего года он был смещен той же группой военных и постановлением Конституционного суда вице-президент Ассими Гоита стал президентом Мали переходного периода и главой государства. В тот момент новое руководство Мали подтвердило взятые в сентябре 2020 года властями страны обязательства о проведении президентских и парламентских выборов в феврале 2022 года.