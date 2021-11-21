Замглавы ЕК заявил о прогрессе на переговорах ЕС и Британии по Ольстеру

ЛОНДОН, 21 ноября. /ТАСС/. Великобритания и Евросоюз достигли определенного прогресса на переговорах, касающихся Североирландского протокола, однако пока так и не могут прийти к компромиссу даже по наиболее важным вопросам. Об этом заявил замглавы Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович, выступая в эфире воскресной программы Би-би-си "Шоу Эндрю Марра".

"Мы достигли определенного прогресса в пятницу. Однако, если мы продолжим заниматься политическим позерством, поднимая все новые и новые вопросы, то не думаю, что нам удастся разрешить проблему, которая важнее всего для жителей Северной Ирландии", - отметил Шефчович, выразив разочарование по поводу того, что Лондон и Брюссель с конца июня так и не достигли окончательной договоренности о беспрепятственном ввозе лекарств в Северную Ирландию.

Шефчович отказался обсуждать возможность срыва переговоров и вероятные после этого "гипотетические негативные сценарии", включая отказ Лондона соблюдать положения протокола в соответствии со статьей 16 данного документа. По его словам, в настоящий момент основная цель Евросоюза - сосредоточиться на диалоге и решении проблем, с которыми из-за спора двух сторон сталкивается население острова Ирландия.

Лондон настаивает на пересмотре протокола, который является частью соглашения о выходе страны из состава ЕС, однако Брюссель не готов пойти на такой шаг. Среди прочего Соединенное Королевство добивается создания двустороннего арбитражного органа для разрешения споров, касающихся соблюдения правил единого рынка ЕС, и не готово мириться с тем, что сейчас последнее слово в этих вопросах принадлежит Европейскому суду.

Североирландский вопрос и Brexit

Согласно торговому соглашению, заключенному в декабре прошлого года между сообществом и Великобританией, Северная Ирландия, покинувшая Евросоюз в составе королевства, осталась членом таможенного союза ЕС. Этот двойной статус позволил избежать появления границы между Ольстером и Ирландией, однако потребовал ввести контрольные процедуры в североирландских портах для транспортировки ряда товаров из других частей Соединенного Королевства. Из-за многочисленных бюрократических сложностей поставки британской продукции в Северную Ирландию были существенно затруднены, что вызвало недовольство местного населения.

В ЕС настаивают на сохранении фактической таможенной границы между Северной Ирландией и Великобританией в Ирландском море, чтобы избежать неконтролируемого ввоза британской продукции из Ольстера в Ирландию, которая является страной Евросоюза. Протокол гарантирует, что граница на самом острове Ирландия должна оставаться прозрачной и свободной от проверок ради сохранения Белфастского соглашения 1998 года, которое положило конец вооруженному противостоянию между протестантами-лоялистами и католиками-националистами в Ольстере.

Британские эксперты опасаются, что трудности с имплементацией протокола по Северной Ирландии могут перерасти в полноценный политический кризис в регионе. На фоне недовольства положениями протокола со стороны лоялистов, выступающих за тесную связь с Лондоном, первый министр региона Арлин Фостер в июне была вынуждена подать в отставку. В начале апреля в ряде городов Северной Ирландии прошли акции протеста против протокола, которые впоследствии переросли в беспорядки и столкновения с полицией.