Президент Израиля заявил, что намерен обсудить в ходе визита в Лондон Иран и ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 ноября. /ТАСС/. Президент Израиля Ицхак Герцог сообщил, что собирается обсудить с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и главой МИД Соединенного Королевства Элизабет Трасс иранскую ядерную программу и решение Лондона признать палестинское движение ХАМАС террористической организацией. Соответствующее заявление он сделал перед вылетом в воскресенье в Лондон.

"Я встречусь с министром иностранных дел Трасс и премьер-министром Джонсоном, депутатами [британского] парламента и другими государственными должностными лицами и максимально четко разъясню, что Израиль не может позволить Ирану обрести ядерное оружие и что он [Израиль] ожидает, что его союзники проявят жесткость и настойчивость в отношении иранского режима, в том числе и в диалоге с ним", - распространила высказывания Герцога его пресс-служба. "Израиль разъясняет эту позицию всем своим друзьям и, конечно же, дает понять, что оставляет за собой все возможности для самозащиты", - добавил израильский президент.

Герцог отметил, что поблагодарит "настоящего друга Израиля" Джонсона "за решение британского правительства признать все структуры ХАМАС террористическими". "Это чрезвычайно важный шаг в войне с террором", - добавил он. В пятницу власти Великобритании подтвердили, что движение ХАМАС "будет причислено к списку террористических организаций" вместе с его политическим крылом.

В пресс-службе Герцога сообщили, что в ходе визита, который продлится 48 часов, президент Израиля проведет "официальные встречи" с наследником британского престола принцем Уэльским Чарльзом, премьер-министром, главой МИД, а также с членами британского парламента и лидерами еврейской общины страны.