Глава МИД Франции заявил, что Россия является соседом и с ней нужно поддерживать диалог

ПАРИЖ, 21 ноября. /ТАСС/. Франция привержена сохранению диалога с Россией, чтобы найти способы действовать в общих интересах. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, выступая в эфире телеканала LCI в воскресенье.

"Россия - это в первую очередь сосед", - заявил он, отвечая на вопрос ведущего передачи о том, является ли Россия "врагом, соперником, другом или союзником". "Иногда бывают невыносимые соседи, которые вас раздражают, но это ваши соседи. Поэтому нужно искать способы действовать вместе в общих интересах. И с этим соседом нужно продолжать диалог", - констатировал министр.

Ле Дриан напомнил о прошедшей на прошлой неделе встрече глав МИД и Минобороны России и Франции в формате 2+2 и признал, что "она прошла не очень хорошо". "Тем не менее, она произошла. Нужно оставаться на пути диалога, говорить друг с другом откровенно. И мы констатировали, что по темам, где у нас есть совпадения, <...> мы можем двигаться вперед. Это справедливо для ситуации на Кавказе, то же самое касается и Ирана", - пояснил он.

"Россия - это большая страна, иногда у нас есть общие политические интересы, есть экономические интересы, которые нужно сохранять, потому что это в наших интересах. По остальным темам нам следует говорить откровенно", - заявил Ле Дриан.

Говоря о президенте России Владимире Путине, он заметил, что российский лидер "стремится укрепить свою власть и увеличить вес России на международной арене", хотя и "не желает видеть рядом сильную и единую Европу". Ле Дриан также выразил мнение, что Россия не заинтересована в укреплении отношений Европы со странами Африки, однако добавил, что Франция сделает это одним из приоритетов своего полугодового председательства в Совете ЕС, которое начнется с 1 января 2022 года.

Диалог в формате 2+2

12 ноября в здании МИД Франции прошло заседание российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности. Россию представляли министры иностранных дел и обороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу, а Францию - министр по делам Европы и иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан и министр вооруженных сил Флоранс Парли. Встреча продолжалась больше двух часов. В повестку дня встречи вошли вопросы стратегической стабильности, состояние отношений ЕС и НАТО с Россией и региональные вопросы - ситуация на Украине, в Афганистане, Иране, Ливии.

Формат диалога дипломатических и оборонных ведомств России и Франции в рамках Совета сотрудничества по вопросам безопасности был создан в 2002 году. Такие консультации регулярно проводились вплоть до 2014 года, когда по инициативе Парижа запланированная на март того года встреча была перенесена из-за ситуации на Украине. Работа в таком формате возобновилась лишь в сентябре 2019 года в Москве. По итогам состоявшейся тогда после почти пятилетнего перерыва встречи стороны подтвердили намерение продолжать диалог в таком формате.