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Документы на участие в выборах президента Ливии подали около 55 человек

По данным портала Al Marsad, отделение комиссии в Триполи на час продлило работу, чтобы принять бумаги премьер-министра Правительства национального единства страны Абделя Хамида Дбейбы

КАИР, 21 ноября. /ТАСС/. Около 55 человек, в том числе премьер-министр Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдель Хамид Дбейба, подали к настоящему времени документы, необходимые для участия в предстоящих в конце года президентских выборах. Об этом сообщает в воскресенье новостной портал Al Marsad со ссылкой на Высшую избирательную комиссию Ливии.

По его данным, отделение комиссии в Триполи на час продлило работу, чтобы принять бумаги действующего главы кабмина.

До него в предварительном порядке в течение дня были зарегистрированы экс-спикер Всеобщего национального конгресса (ВНК, бывший временный парламент) Нури Абу Сахмейн, назначенный в свое время этим органом руководить Правительством национального спасения Ливии в Триполи Омар аль-Хаси, а также некогда самопровозглашенный премьер этого же кабинета Халифа аль-Гвейль.

Теги
ЛивияДбейба, Абдель Хамид
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