Документы на участие в выборах президента Ливии подали около 55 человек

КАИР, 21 ноября. /ТАСС/. Около 55 человек, в том числе премьер-министр Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдель Хамид Дбейба, подали к настоящему времени документы, необходимые для участия в предстоящих в конце года президентских выборах. Об этом сообщает в воскресенье новостной портал Al Marsad со ссылкой на Высшую избирательную комиссию Ливии.

По его данным, отделение комиссии в Триполи на час продлило работу, чтобы принять бумаги действующего главы кабмина.

До него в предварительном порядке в течение дня были зарегистрированы экс-спикер Всеобщего национального конгресса (ВНК, бывший временный парламент) Нури Абу Сахмейн, назначенный в свое время этим органом руководить Правительством национального спасения Ливии в Триполи Омар аль-Хаси, а также некогда самопровозглашенный премьер этого же кабинета Халифа аль-Гвейль.