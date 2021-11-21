Президент Эстонии посетил место строительства заграждений на границе

"Чувствуем себя как на войне". Поляки на границе с Белоруссией — о наплыве мигрантов

Как сообщила пресс-служба Лыунаской префектуры агентству BNS, президент вместе с гендиректором департамента полиции и погранохраны Эльмаром Вахером и командующим Силами обороны Эстонии Мартином Херемом побывал в уезде Сетомаа, где возводятся пограничные заграждения.

"Закрытая временными заграждениями территория становится с каждым часом все обширнее как в юго-восточном углу, так и близ Нарвы, - сообщила пресс-служба Лыунаской префектуры. - Опасности миграционного прессинга на нашей границе нет, и со своими задачами граница справляется, однако установка дополнительных заграждений помогает еще лучше обеспечивать безопасность жизни в Эстонии".

В субботу военнослужащие Сил обороны Эстонии вместе с сотрудниками департамента полиции и погранохраны республики начали строительство временных пограничных заграждений на восточной границе. Работы начались на северо-востоке страны в Нарве в русле реки Куйвайыги, а также на юго-востоке в деревне Меремяэ и на реке Пиуза.

Правительство Эстонии 17 ноября приняло решение призвать более 1,6 тыс. резервистов на дополнительные учебные сборы "Шип-2021", в ходе которых будут установлены временные заграждения на границе. Как сообщил министр обороны Эстонии Калле Лаанет, ведомство установит на восточной границе республики 130 км заградительной проволоки для предотвращения гибридной угрозы.

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.