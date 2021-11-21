Киссинджер заявил, что США и Китай должны следовать принципу предотвращения конфликта

НЬЮ-ЙОРК, 21 ноября. /ТАСС/. США и Китай должны придерживаться принципа предотвращения конфликта, которому в противном случае трудно будет положить конец. Такую оценку высказал в воскресенье в эфире телеканала CNN бывший госсекретарь и советник американского президента по национальной безопасности Генри Киссинджер.

По словам Киссинджера, как раньше, так и теперь, основной задачей в двусторонних отношениях США и Китая остается поддержание конкуренции без развязывания конфликта. "Китай и США сейчас - два наиболее развитых с технологической точки зрения государства. У них есть огромные разрушительные возможности, некоторые из которых основаны на искусственном интеллекте, а мы до конца понимаем, чем может грозить его применение", - отметил 98-летний дипломат, возглавлявший Госдеп с 1973 по 1977 год.

"Сложность любого конфликта заключается не в том, чтобы начать его, а в том, чтобы знать, как положить ему конец. Опасность исключительно военного противостояния [США и Китая] кроется в том, что оно обернется конфликтом, который трудно будет прекратить", - считает Киссинджер. При этом он подчеркнул, что отношения США с Китаем при администрации американского президента Джо Байдена осложняются тем, что большинство политиков в США придерживаются жесткой позиции в отношении Пекина и "убеждены в том, что КНР стремится к мировому доминированию".

"Определенное противодействие необходимо, когда под атакой оказываются фундаментальные американские ценности, но это не обязательно должно автоматически вести к противостоянию", - указал бывший госсекретарь. "Байден начал движение в несколько другом направлении, которое сводится к тому, чтобы не уступать Китаю, стараясь при этом выйти на уровень, на котором мы можем разговаривать, - отметил бывший госсекретарь, комментируя итоги виртуального саммита США и Китая. - Мы должны следовать основному принципу ухода от противостояния".

16 ноября Байдена и председатель КНР Си Цзиньпин провели онлайн-встречу, в ходе которой обсудили широкий перечень вопросов сотрудничества. Как сообщил МИД КНР, по итогам консультаций лидеры двух стран достигли консенсуса по ряду проблем и выразили обоюдную готовность к укреплению контактов. Это первая встреча двух лидеров с момента вступления Байдена в должность президента США в январе 2021 года. Ранее они обменивались посланиями и совершали телефонные звонки, последний разговор по телефону между Байденом и Си Цзиньпином состоялся 10 сентября.