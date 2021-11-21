Президент Ливана пообещал наладить отношения с Саудовской Аравией

БЕЙРУТ, 21 ноября. /ТАСС/. Президент Ливана Мишель Аун в воскресенье пообещал урегулировать разногласия, возникшие между Бейрутом и Эр-Риядом, и нормализовать связи со странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

В телеобращении к согражданам по случаю 78-й годовщины независимости, которая будет отмечаться в понедельник, 22 ноября, глава государства подчеркнул, что выступает "за поддержание наилучших отношений со всеми арабскими странами и в первую очередь с ССАГПЗ". "Я прилагаю усилия к улаживанию проблемы и надеюсь, что скоро будет найдено решение", - подчеркнул Аун. При этом он указал на необходимость "делать различие между официальной позицией Бейрута и заявлениями политиков и партий". Аун напомнил, что Ливан является демократической страной, в которой "закон гарантирует свободу слова".

Причиной дипломатического скандала между Ливаном и ССАГПЗ стали высказывания министра информации Джорджа Кордахи по поводу вмешательства Саудовской Аравии в вооруженный конфликт в Йемене. 5 августа Кордахи принял участие в программе телестанции Al Jazeera и выступил в защиту йеменских мятежников-хуситов, противостоящих, по его словам, несправедливой и бесчеловечной агрессии. Эти высказывания, которые были сделаны до его назначения министром, привели в конце октября региональные СМИ, что вызвало негативную реакцию Эр-Рияда.

Саудовский МИД назвал реплики Кордахи клеветническими и искажающими позицию королевства в поддержку законного йеменского правительства. Власти Саудовской Аравии, Бахрейна, Кувейта и Объединенных Арабских Эмиратов выслали послов Ливана и отозвали своих дипломатов из Бейрута. Кроме того, правительство Саудовской Аравии приостановило импорт ливанских овощей и фруктов, что грозит катастрофическими последствиями для ливанской экономики.

Из шести стран - членов ССАГПЗ воздержались от отзыва послов из Бейрута Султанат Оман и Катар. Внешнеполитическое ведомство Омана призвало обе стороны "проявить сдержанность и принять меры к улаживанию кризиса на основе взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела".