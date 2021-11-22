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Сторонники властей Венесуэлы выигрывают выборы в 20 штатах страны и Каракасе

По данным Национального избирательного совета, явка на выборах составила 41,8%

ГАВАНА, 22 ноября. /ТАСС/. Кандидаты от Единой социалистической партии Венесуэлы лидируют на выборах глав по меньшей мере 20 из 23 штатов Боливарианской Республики и Каракаса. Соответствующие данные сообщил в воскресенье в эфире телеканала Venezolana de Televisión глава Национального избирательного совета (НИС) Венесуэлы Педро Кальсадилья.

По данным НИС, явка на выборах составила 41,8%, что соответствует 8 151 793 проголосовавшим. К настоящему моменту обработано около 90% протоколов.

В воскресенье в Венесуэле прошли региональные и муниципальные выборы, в ходе которых граждане страны определяли будущих глав местной исполнительной власти и членов заксобраний. Как сообщал ранее Национальный избирательный совет страны, на выборные должности претендуют более 70 тыс. кандидатов. Для наблюдения за выборами в Венесуэлу из-за рубежа прибыли около 300 иностранных экспертов.

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