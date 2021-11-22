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В Минске будут судить россиянина за причинение вреда нацбезопасности Белоруссии

В прокуратуре пока не называют фамилию фигуранта уголовного дела
© Антон Новодережкин/ТАСС, архив

МИНСК, 22 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении гражданина России за разжигание социальной вражды и призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии, передано на рассмотрение в Минский городской суд. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте Генеральной прокуратуры республики.

"Прокуратура города Минска направила в Минский городской суд уголовное дело в отношении 21-летнего гражданина Российской Федерации Д., которому инкриминированы разжигание группой лиц социальной вражды и розни по признаку социальной принадлежности, повлекшее иные тяжкие последствия, а также призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием глобальной компьютерной сети Интернет", - отмечается в тексте.

В прокуратуре пока не называют фамилию фигуранта уголовного дела. Речь в данном случае может идти о гражданине РФ Егоре Дудникове.

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