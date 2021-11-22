Посольство Абхазии учреждено в Никарагуа

СУХУМ, 22 ноября. /ТАСС/. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ об учреждении посольства страны в Республике Никарагуа. Об этом сообщила пресс-служба президента в понедельник.

"В связи с установлением дипломатических отношений между Республикой Абхазия и Республикой Никарагуа учредить посольство Республики Абхазия в г. Манагуа", - говорится в указе Бжании.

Никарагуа - вторая после России страна, признавшая независимость Абхазии в 2008 году. Между странами установлены дипотношения, подписан ряд межгосударственных и межведомственных соглашений.

Делегация Абхазии во главе с занимавшим тогда пост министра иностранных дел страны Дауром Кове присутствовала на прошедших 7 ноября выборах президента Никарагуа в качестве наблюдателей. В рамках нахождения абхазской делегации в центральноамериканской стране было подписано соглашение об установлении побратимских отношений между Сухумом и столицей Никарагуа Манагуа. Также стороны подписали план мероприятий по взаимодействию между республиками на 2022 год.