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Посольство Абхазии учреждено в Никарагуа

Никарагуа - вторая после России страна, признавшая независимость Абхазии в 2008 году

СУХУМ, 22 ноября. /ТАСС/. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ об учреждении посольства страны в Республике Никарагуа. Об этом сообщила пресс-служба президента в понедельник.

"В связи с установлением дипломатических отношений между Республикой Абхазия и Республикой Никарагуа учредить посольство Республики Абхазия в г. Манагуа", - говорится в указе Бжании.

Никарагуа - вторая после России страна, признавшая независимость Абхазии в 2008 году. Между странами установлены дипотношения, подписан ряд межгосударственных и межведомственных соглашений.

Делегация Абхазии во главе с занимавшим тогда пост министра иностранных дел страны Дауром Кове присутствовала на прошедших 7 ноября выборах президента Никарагуа в качестве наблюдателей. В рамках нахождения абхазской делегации в центральноамериканской стране было подписано соглашение об установлении побратимских отношений между Сухумом и столицей Никарагуа Манагуа. Также стороны подписали план мероприятий по взаимодействию между республиками на 2022 год.

Теги
АбхазияНикарагуа
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