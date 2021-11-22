СМИ: в Судане освободили четырех политзаключенных

КАИР, 22 ноября. /ТАСС/. Власти Судана освободили в понедельник четверых политических заключенных, в том числе задержанных в конце октября во время обострения отношений между военными и гражданскими силами лидеров двух партий. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya .

По его сведениям, среди отпущенных на свободу политиков лидер партии "Суданский конгресс" Омар ад-Дигер и глава суданской партии Баас Али ас-Санхури.

21 ноября глава управляющего Суверенного совета Судана, генерал армии Абдель Фаттах аль-Бурхан и ранее отстраненный военными от власти премьер-министр Абдалла Хамдук подписали новое политическое соглашение. В соответствии с документом Хамдук вновь возглавит правительство и приступит к формированию нового кабинета министров технократов.

В документе, в частности, прописаны положения об ускорении процесса формирования законодательного совета (парламента), о создании конституционного суда и назначении его главы. Кроме того, стороны договорились создать в Судане единую национальную армию, освободить всех политических заключенных и провести расследование последних акций протеста, жертвами которых только за минувшую неделю стали 50 человек.