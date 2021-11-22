В Болгарии завершили подсчет голосов во втором туре выборов президента

СОФИЯ, 22 ноября. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия Болгарии (ЦИК) завершила обработку протоколов избирательных комиссий, подтвердив победу во втором туре голосования действующего президента страны Румена Радева.

По данным, опубликованным в понедельник на официальном сайте ЦИК, за Радева проголосовали 66,72% избирателей (1 539 650 человек). Второй претендент на высший государственный пост, ректор Софийского университета Анастас Герджиков получил 31,8% голосов (733 791). Против всех высказались 1,48% избирателей (34 169).

Радев победил во всех регионах страны, за исключением области Кырджали в южной части страны.

Второй тур президентских выборов состоялся в Болгарии в воскресенье и прошел без серьезных нарушений. Официальные результаты голосования и избирательную активность ЦИК должен объявить в течение четырех дней после выборов.