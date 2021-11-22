Драги обсудил с Путиным миграционный кризис и цены на энергоносители

РИМ, 22 ноября. /ТАСС/. Премьер Италии Марио Драги обсудил по телефону с президентом России Владимиром Путиным миграционный кризис на польско-белорусской границе, цены на энергоносители и ситуацию на Украине. Об этом сообщил в понедельник правительственный дворец Киджи.

"Состоялся телефонный разговор председателя правительства Италии Марио Драги и президента РФ Владимира Путина. В центре беседы были миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии, динамика цен на энергоносители и ситуация на Украине", - говорится в сообщении канцелярии итальянского премьера.