В ЕК заявили, что новая волна пандемии в Европе не говорит о неэффективности вакцинации

БРЮССЕЛЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Новая волна пандемии в странах Евросоюза на фоне высокого уровня вакцинации населения не говорит о неэффективности прививок против коронавируса, они по-прежнему остаются единственным научно-обоснованным методом борьбы с пандемией. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер.

"Наша стратегия остается неизменной, несмотря ни на что, и она определяется тремя словами - вакцинировать, вакцинировать и вакцинировать", - заявил он.

"У нас есть ясные цифры, что чем больше вакцинаций, тем ниже уровень госпитализации, тем ниже уровень смертности", - подчеркнул он, отметив, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) в настоящий момент изучает возможность вакцинации существующими вакцинами детей до 10 лет.

Он также отказался комментировать ужесточение санитарных мер в разных странах ЕС, отметив, что санитарная политика определяется на национальном, а не на европейском уровне.

В свою очередь официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант, заявила, что в ЕС "уже вакцинированы двумя дозами 76% взрослых граждан". "Мы должны продолжать вакцинацию, мы также должны использовать бустеры или третьи дозы", - продолжила она. По словам Спинант, таким образом, "если учесть вакцинированных детей, сейчас полностью вакцинированы примерно две трети всего населения Евросоюза". "Это означает, что еще остается треть граждан ЕС, это множество европейских граждан, которые остаются не вакцинированы. Вирус быстро распространяется в этой среде, мутирует, что ведет к появлению новых вариантов вируса", - сказала она.

В большинстве стран ЕС, несмотря на высокий уровень вакцинации, с середины осени происходит новый всплеск числа заражений СОVID-19, сопоставимый с уровнем первой волны, в то же время уровень госпитализации и смертности остается в разы ниже, чем во время первой и второй волн пандемии. В этих условиях с начала октября в странах ЕС началось новое ужесточение санитарных мер вплоть до изучения возможности новых локдаунов. Эта ситуация привела к росту социальной напряженности и новой волне уличных протестов в разных странах Евросоюза.