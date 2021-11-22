Канцлер Австрии разочарован, что Вена не добилась прогресса в налаживании диалога в Минске

ВЕНА, 22 ноября. /ТАСС/. Канцлер Австрии Александер Шалленберг в понедельник заявил экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской, что разочарован отсутствием прогресса в усилиях Вены по налаживанию диалога между гражданским обществом и властями этой страны. Об этом Шалленберг сказал на пресс-конференции в Вене по итогам международной конференции по Белоруссии, которая была организована австрийским МИД.

"Обращаясь к тебе, Светлана, я должен сказать прямо. Разочаровывает и отрезвляет, как мало мы достигли прогресса с момента нашей последней встречи. Но ты знаешь, что Австрия говорила со всеми сторонами перед этой конференцией. Мы продолжим это делать, мы продолжим взаимодействовать с гражданским обществом в Белоруссии, со всеми значимыми силами в стране и вокруг нее", - отметил Шалленберг.

Он также заверил Тихановскую, что Австрия продолжит бороться за преобразование Белоруссии в демократическое государство.

В понедельник в виртуальном формате прошла организованная МИД Австрии так называемая международная конференция по Белоруссии. За закрытыми от прессы дверями глава МИД Австрии Михаэль Линхарт, канцлер Александер Шалленберг и экс-кандидат в белорусские президенты Светлана Тихановская обсудили вместе с другими европейскими представителями в онлайн-формате внутриполитическую ситуацию в Белоруссии.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результаты выборов и покинувшая страну, как и ряд других активистов оппозиции. После подведения итогов голосования в республике начались массовые протесты, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка, а затем в течение нескольких месяцев в стране проходили массовые акции, митинги и шествия.