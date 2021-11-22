В отношении экс-президента Армении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде

ЕРЕВАН, 22 ноября. /ТАСС/. Антикоррупционный комитет Армении выдвинул обвинение в отношении экс-президента Армении Сержа Саргсяна, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Об этом в интервью Общественному ТВ Армении в понедельник сообщила пресс-секретарь ведомства Мариам Оганджанян.

"В рамках дела, расследуемого антикоррупционным комитетом, Сержу Саргсяну выдвинуто обвинение. Мерой пресечения избрана подписка о невыезде", - сказала Оганджанян.

Ранее адвокат третьего президента Армении сообщил, что Антикоррупционный комитет вызвал Саргсяна в качестве обвиняемого, ему инкриминируется получение взятки от предпринимателя.