Представитель ЕС считает, что страны Запада не пойдут на нормализацию отношений с Минском

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Западные страны уже не пойдут на нормализацию отношений с белорусскими властями. Такое мнение высказал в понедельник глава представительства ЕС в Белоруссии Дирк Шубель на онлайн-конференции вашингтонского Центра имени Вудро Вильсона.

По его версии, в Белоруссии происходит "экстернализация и интернационализация внутреннего конфликта".

"Я думаю, это делает невозможным то, что кто-либо в Европе <...> на каком-то этапе вернется к нормальным отношениям [с Минском] и что мы сможем развернуться [для налаживания отношений], как мы это видели в 2010-2011 годах", - утверждал дипломат. По его мнению, то же самое касается не только Европы, но и США, а также "других демократических стран". Шубель уже несколько месяцев исполняет свои обязанности из Брюсселя в связи с тем, что Минск рекомендовал ему покинуть республику.