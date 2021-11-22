США не будут смягчать санкции против Ирана ради возврата к переговорам по ядерной сделке

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не будут принимать такие односторонние меры, как смягчение санкций, для возвращения Ирана к переговорам по ядерной сделке. Об этом заявил в понедельник руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов.

"Мы очень четко давали понять, с какой стороны ни посмотри, что мы не готовы и не будем предпринимать односторонние шаги в качестве приманки только для того, чтобы переговоры пошли", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности смягчения санкций.