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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
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США не будут смягчать санкции против Ирана ради возврата к переговорам по ядерной сделке

Как отметили в Госдепе, власти не собираются использовать односторонние шаги как приманку для возобновления обсуждения

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не будут принимать такие односторонние меры, как смягчение санкций, для возвращения Ирана к переговорам по ядерной сделке. Об этом заявил в понедельник руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов.

"Мы очень четко давали понять, с какой стороны ни посмотри, что мы не готовы и не будем предпринимать односторонние шаги в качестве приманки только для того, чтобы переговоры пошли", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности смягчения санкций.

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