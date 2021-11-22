МИД Эстонии предложил привлечь к разработке конституции Белоруссии Венецианскую комиссию

"Поправки к белорусской конституции будут вынесены на референдум в конце февраля, - приводит ее слова пресс-служба МИД Эстонии. - Поправки к конституции, подлежащие утверждению, должны быть обнародованы, а беспристрастную Венецианскую комиссию следует привлечь к консультациям".

Венецианская комиссия (Европейская комиссия за демократию через право) является консультативным органом по конституционному праву, который был создан при Совете Европы в 1990 году.

На фоне протестов в Белоруссии, начавшихся после выборов президента 9 августа 2020 года, президент страны Александр Лукашенко заявил о необходимости изменения конституции и готовности перераспределить часть президентских полномочий в пользу других ветвей власти. По словам председателя Конституционного суда и главы Конституционной комиссии Петра Миклашевича, предлагается изменить 53 статьи основного закона и добавить 14 новых.

Суть предлагаемых изменений заключается в том, чтобы сохранить президентскую форму правления, уточнив функции и полномочия главы государства, парламента и правительства. Ранее Лукашенко предлагал наделить Всебелорусское народное собрание правом осуществлять общественный контроль над новым главой государства, что позволит придерживаться принципа сдержек и противовесов в новой системе политического управления. Он также предположил, что собранию можно передать функции по формированию Центризбиркома и Конституционного суда, а также наделить его правом вносить изменения в Конституцию.

После публичного обсуждения проект новой конституции будет вынесен на референдум, который планируется в конце февраля 2022 года.