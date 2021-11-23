Ракетный эсминец ВМС США проследовал через Тайваньский пролив

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 23 ноября. /ТАСС/. Американский эсминец во вторник совершил проход через Тайваньский пролив, разделяющий материковый Китай и остров Тайвань. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Седьмого флота США.

"Ракетный эсминец USS Milius класса "Арли Берк" совершил рутинный проход через Тайваньский пролив 23 ноября (по местному времени) в международных водах в соответствии с международным правом. Это демонстрирует приверженность США свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону", - отмечается в заявлении.

"Американские военные будут продолжать летать, плавать и действовать везде, где это разрешено международным правом", - подчеркивает Седьмой флот США.

Как отмечают наблюдатели, в последние месяцы участились случаи появления американских кораблей в проливе. Подобные шаги создают риск нагнетания напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином. Власти материкового Китая считают Тайвань неотделимой частью своей территории и с настороженностью воспринимают любое американское военное присутствие в регионе.

Соединенные Штаты разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения, что вызывает протесты на материке.