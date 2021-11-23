В Шри-Ланке начались суды по делу о терактах 2019 года

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 ноября. /ТАСС/. В Шри-Ланке начались три судебных процесса по делу о терактах в апреле 2019 года, в результате которых погибли более 250 человек.

Как сообщила во вторник газета The Island, перед Верховным судом в Коломбо предстал бывший начальник национальной полиции Пуджит Джаясундара. Он обвиняется в преступном бездействии после получения данных разведки о готовившихся терактах. Подсудимому зачитали 855 обвинений по статьям "убийство" и "покушение на убийство", которые вынесены на основании показаний 1 215 свидетелей.

На втором суде рассматривается дело бывшего министра обороны Шри-Ланки Хемасири Фернандо. Ему ставится в вину то, что он на своем посту не предпринял мер для предотвращения вылазок террористов.

Третий суд должен вынести приговор 25 непосредственным исполнителям терактов. Генеральная прокуратура Шри-Ланки предъявила им 23 270 обвинений в терроризме, совершении серии взрывов в католических церквях и гостиницах крупнейших городов страны. Им также инкриминируется сговор с целью убийства, пособничество и подстрекательство к терроризму, незаконное владение оружием, покушение на убийство и другие преступления.

21 апреля 2019 года террористы устроили восемь взрывов во время пасхальных богослужений в трех католических церквях и в четырех гостиницах в нескольких городах Шри-Ланки, включая столицу. В результате терактов погибли 253 человека, еще около 500 получили ранения. Ответственность взяла на себя группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Ранее католическая церковь Шри-Ланки и общественные организации неоднократно заявляли, что расследование не проводится должным образом и подлинные инициаторы взрывов находятся на свободе.