СМИ: полиция Уганды задержала сомалийца с детонатором у входа в гостиницу

ПРЕТОРИЯ, 23 ноября. /ТАСС/. Полиция Уганды задержала гражданина Сомали с детонатором взрывного устройства у въезда на территорию гостиницы Speke Resort Hotel в столичном районе Муньоньо. Об этом сообщила во вторник угандийская газета Nile Post.

"Детонатор был выявлен охранниками со время досмотра автомобиля, управляемого Абдул Каримом Майову - 25-летним гражданином Сомали, который проживает в квартале Лунгуджа в Кампале", - цитирует газета представителя угандийской полиции Фреда Энанга.

На допросе задержанный сообщил, что его нанял водителем другой сомалиец, чтобы привезти из гостиницы его мать и братьев.

Неделю назад в столице Уганды Кампале прогремели два взрыва, в результате которых семь человек погибли и еще около 30 получили ранения. Службы безопасности возложили ответственность за это преступление на группировку "Альянс демократических сил" (АДС). Были арестованы 106 подозреваемых. Исламистская группировка АДС была создана более 20 лет назад экстремистами в Уганде, затем активные действия угандийских сил безопасности вытеснили ее в соседнюю Демократическую Республику Конго. 25 октября этого года боевики АДС взорвали автобус недалеко от Кампалы.