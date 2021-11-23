Эрдоган: Турция рассчитывает на поддержку Интерпола в борьбе с преступностью

АНКАРА, 23 ноября. /ТАСС/. Турция рассчитывает на поддержку членов Международной организации уголовной полиции (Интерпол) в борьбе с преступностью. Об этом сообщил во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в распространенном видеообращении к участникам 89-й генеральной ассамблеи Интерпола.

"Мы ожидаем от членов Интерпола активной поддержки в борьбе с преступностью, в особенности в вопросе выдачи террористов ФЕТО (террористическая организация фетхуллахистов - прим. ТАСС) и РПК (Рабочая партия Курдистана - прим. ТАСС). Посягающие на демократические устои и убивающие мирных жителей террористы не должны свободно разгуливать по улицам", - сказал Эрдоган.

Турецкий лидер также назвал недопустимыми попытки "ряда западных стран и международных организаций влиять на деятельность Интерпола". "Очень важно, чтобы Интерпол без каких-либо условий поддерживал борьбу с террористами и не принимал во внимание позицию того или иного государства", - отметил президент Турции.

89-я генеральная ассамблея Международной организации уголовной полиции (Интерпол) проходит в Стамбуле с 23 по 25 ноября. В рамках ее работы, как ожидается, состоятся выборы нового президента организации.