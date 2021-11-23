Ливан надеется вскоре завершить переговоры по демаркации морской границы с Израилем

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Бейрут рассчитывает выйти до конца года на некие решения в рамках переговоров по демаркации морской границы с Израилем. Об этом заявил во вторник глава МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб на лекции в Дипломатической академии МИД РФ.

"Море и его богатства должны действительно делиться всеми заинтересованными сторонами. Мы гибки в этом [вопросе] и надеемся, что в скором времени, до конца года, он разрешится некой картой или какими-нибудь предложениями. Мы посмотрим, что мы можем сделать", - сказал он.

После достижения при посредничестве США рамочного соглашения о демаркации морской границы Ливан и Израиль провели с 14 октября 2020 года пять раундов непрямых переговоров в Эн-Накуре, где находится штаб-квартира Временных сил ООН в Ливане. Шестой раунд, планировавшийся 6 мая, был отложен с учетом того, что команды переговорщиков ранее не сумели договориться относительно точки отсчета, с которой должна начаться демаркация границы.

Линия границы между двумя соседними государствами, которые формально находятся в состоянии войны с 1948 года, до сих пор не установлена, в результате чего обе стороны оспаривают принадлежность шельфовых блоков, где предположительно имеются крупные запасы углеводородов. С начала переговоров речь шла об участке в 856 кв. км, который каждая сторона считает частью своей исключительной экономической зоны. Однако на последнем раунде ливанцы заявили, что намерены претендовать на более обширный участок площадью 1 430 кв. км, включающий часть газового поля Кариш, к освоению которого намерены приступить израильские и американские компании.