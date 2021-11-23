Процесс по делу журналиста Хашкаджи возобновился в суде Стамбула

АНКАРА, 23 ноября. /ТАСС/. Слушания по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи возобновились во вторник в суде Стамбула по особо тяжким преступлениям. Об этом сообщило агентство Anadolu . Саудовский журналист Джамаль Хашкаджи погиб в Стамбуле при посещении генерального консульства своей страны 2 октября 2018 года.

Саудовский журналист Джамаль Хашкаджи, известный своими критическими статьями о политике Эр-Рияда, с 2017 года проживал в США, где сотрудничал с газетой The Washington Post. Он исчез 2 октября 2018 года после посещения генерального консульства своей страны в Стамбуле. 20 октября саудовские власти сообщили, что Хашкаджи был убит в здании диппредставительства в результате конфликта. Мировое сообщество осудило это преступление, призвав Эр-Рияд провести прозрачное расследование.

Окончательные приговоры по делу об убийстве Хашкаджи были оглашены 7 сентября прошлого года в Саудовской Аравии. Пять человек приговорены к 20 годам тюрьмы, еще один обвиняемый получил 10 лет тюремного заключения, двое - по семь лет лишения свободы. Уголовное дело объявлено "закрытым в частном и публичном порядке". Имена осужденных не разглашались. Однако Анкара не удовлетворена вынесенным в Саудовской Аравии окончательным приговором и призывает королевство сотрудничать с продолжающимся в Турции расследованием убийства.

26 февраля текущего года аппарат директора Национальной разведки США опубликовал доклад об убийстве Хашкаджи. По версии американской стороны, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальманом Аль Сауд одобрил эту операцию, поскольку видел в журналисте угрозу. Американская администрация объявила о введении визовых санкций в отношении 76 подданных королевства, которые, как считается, угрожали диссидентам за рубежом и фигурировали в деле об убийстве Хашкаджи.

Суд в Стамбуле рассматривает в заочном порядке дела 26 саудовских подданных, подозреваемых в причастности к делу Хашкаджи. Во вторник суд обратился к МИД Турции с просьбой направить в Саудовскую Аравию запрос, чтобы выяснить имена тех, кто был осужден там по делу Хашкаджи и чтобы они не были осуждены дважды.