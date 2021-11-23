На Украине сообщили о веерных отключениях электричества

КИЕВ, 23 ноября. /ТАСС/. Веерные отключения электричества на Украине уже идут, несмотря на заверения властей страны, что они их не допустят и преодолеют энергетический кризис. Об этом во вторник заявил первый заместитель председателя Херсонского облсовета, депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Егор Устинов.

Он перечислил районы Херсонской области, где из-за дефицита энергии приостанавливают электроснабжение, из-за чего объекты критической инфраструктуры вынуждены переходить на генераторы. "В течение месяца происходят веерные отключения в Новотроицком, Геническом, Нижнесерогозском и других районах. Больницы и все остальное работает на дизельных генераторах. Поэтому ежедневные мантры от власти, что все замечательно и никаких отключений нет - это полный абсурд", - приводит его слова пресс-служба партии.

Зампред Харсонского облсовета призвал власти Украины ввести мораторий на повышение тарифов на электроэнергию и отопление, срочно заключить прямые контракты с поставщиками энергоносителей и оказать государственную поддержку угледобывающим предприятиям Украины. "Необходимые для этого законопроекты зарегистрированы в парламенте", - подчеркнул Устинов.

В настоящий момент Украина испытывает острый дефицит угля на электростанциях, что может грозить веерными отключениями. Первый заместитель главы Минэнерго Юрий Власенко 11 ноября заявлял, что в Киеве рассчитывают импортировать около 2 млн тонн угля, чтобы покрыть потребности текущего отопительного сезона. В частности, сообщалось о планах поставить железнодорожным путем 663 тыс. тонн угля из Казахстана, а также 300 тыс. тонн из Польши. Остальные объемы, как ожидается, будут доставлены из США и Австралии. Первая партия объемом 60,5 тыс. тонн угля из США и Колумбии прибыла 21 ноября морским путем на Украину. Для покрытия энергодефицита также идет переток электроэнергии из Белоруссии мощностью 415 МВт.

Мэр Киева Виталия Кличко 11 ноября заявлял, что вероятность веерных отключений электроэнергии на Украине очень высока из-за дефицита энергоресурсов. Однако премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, комментируя его слова, заверил, что оснований для веерных отключений электроэнергии на Украине нет.