На Украине против компании Коломойского возбудили дело о присвоении газа на $4 млрд

КИЕВ, 23 ноября. /ТАСС/. Офис генерального прокурора Украины возбудил против структуры предпринимателя Игоря Коломойского уголовное дело о покушении на присвоение газа из подземных хранилищ на сумму около $4 млрд. Об этом сообщил во вторник депутат Верховной рады от партии "Батькивщина", бывший глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко.

"Генпрокуратура возбудила уголовное дело по моему обращению. Напомню, недавно обратился к руководителям правоохранительных органов с требованием вмешаться в ситуацию с попыткой государственных чиновников и структур олигарха Коломойского присвоить природный газ в подземных газовых хранилищах Украины", - написал он в Facebook. Данную запись сопровождает фотография соответствующего письма надзорного ведомства.

По словам Наливайченко, "речь идет о миллиардах кубометров природного газа на сумму около $4 млрд", которые, утверждает он, "вместо того, чтобы отдать населению, чиновники планируют отдать олигарху". Дело открыто по статье "Присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением" Уголовного кодекса Украины.

Согласно данным Единого реестра досудебных расследований Украины, в деле говорится о возможном сговоре представителей компаний "Нафтогаз" и "Укрнафта", которые заключили соглашение, предполагающее растрату государственного имущества в особо крупных размерах. Речь идет о передаче 9 млрд куб. м газа.