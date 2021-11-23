Бывший премьер Украины обвинил Зеленского в непрофессионализме и диктаторстве

КИЕВ, 23 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский превратил Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) в карательный орган и установил в стране правовой произвол, что свидетельствует о его непрофессионализме и диктаторских замашках. Такое мнение выразил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

"Зеленский превратил СНБО в карательный орган, в орган внесудебных расправ - это грубейшее нарушение Конституции, и он совершил уголовное преступление, которое квалифицируется как превышение служебных полномочий. Конституция не наделяла его правом внесудебной расправы", - сказал он в опубликованном во вторник интервью телеканалу "112 Украина". "Это страна бесправия, дикой диктатуры человека, который не понимает, в чем заключаются его обязанности, - подчеркнул Азаров. - Он установил в стране беспредел и бесправие".

По словам бывшего премьера, Зеленский сконцентрировал в своих руках практически необъятную власть, из-за чего теперь на Украине "кто угодно попадает под санкции, под аресты имущества, счетов" и без достаточных оснований для этого. "О том, что санкции СНБО накладывает без наличия доказательств, свидетельствует уже председатель Верховного суда (Всеволод Князев - прим. ТАСС). Он сказал, что все иски на санкции СНБО не рассматриваются Верховным судом потому, что Служба безопасности Украины (СБУ), подчиненная президенту, блокирует предоставление якобы секретной информации, которая служила основанием для принятия членами СНБО решений", - обратил внимание Азаров. Он также пояснил такие действия спецслужбы тем, что ее сотрудники боятся отправлять в Верховный суд материалы, потому что "никакого состава преступлений там нет".

Бывший глава украинского правительства также раскритиковал генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову, которая, по его словам, никак не реагирует на действия СНБО и не несет ответственности за соблюдение законности правоохранительными органами и президентом. "Это означает, что в стране отсутствует какое-либо правосудие, какая-либо правоохранительная система", - отметил он.

Непрофессионализм Зеленского, полагает Азаров, также заключается и в его отношении к парламенту. "Точно так же Зеленский относится и к парламенту. Он считает, что любая чушь, которую он предлагает, имеет право на жизнь и может быть принята в виде закона. Все это делается настолько непрофессионально, настолько небрежно, как будто играют в какую-то игру. Такое впечатление, что Зеленский продолжает играть на сцене и не понял за эти 2,5 года, что на нем лежит колоссальная ответственность и он не может делать что угодно", - заключил экс-премьер.

Санкции СНБО

Последний год СНБО Украины является ключевым органом, осуществляющим санкционную политику на Украине. С начала года санкции были введены против трех оппозиционных телеканалов Украины, в отношении главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, его жены, против ряда украинских граждан и компаний, а также против российских компаний. Сам Зеленский называл санкции СНБО "сдачей обидчикам" Украины.